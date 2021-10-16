Продавец вызвавшего отравление спирта в Екатеринбурге многократно нарушал закон

Продавца смертельного суррогата в Екатеринбурге Аветисяна за год штрафовали пять раз

Задержанный после массового смертельного отравления суррогатным алкоголем в Екатеринбурге Армен Аветисян многократно нарушал закон, передает РЕН ТВ.

В декабре 2020 года на продавца составляли протокол за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Несколько дней назад его также оштрафовали за незаконный бизнес. Всего за последний год мужчину привлекали к административной ответственности шесть раз, штрафовали пять раз.

Торговая точка с вызвавшим отравление суррогатом, принадлежащая Аветисяну и его партнеру Надиру Мамедову, находилась на улице Патриса Лумумбы. По словам источника, знакомого с делом, канистры с поддельным спиртом хранились в контейнере. Всего изъяли 13 канистр объемом 10 литров с остатками спиртосодержащей жидкости. Полиция также нашла бутылки объемом 0,5 литра с названием «Океан».

Против мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности». От отравления метанолом погибли 18 человек.

