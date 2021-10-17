Раскрыты данные о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге

СК России: в Екатеринбурге от паленого алкоголя погибли 12 мужчин и шесть женщин

Среди 18 погибших после отравления метанолом в Екатеринбурге Свердловской области — 12 мужчин и шесть женщин, раскрыл данные помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга, пишет РИА Новости.

По его словам, самому младшему из скончавшихся было 25-30 лет. Самая старшая жертва — 78 лет. О том, что в Екатеринбурге произошло массовое отравление метанолом, стало известно в субботу, 16 октября. Сначала сообщалось о 16 жертвах, позже их число выросло до 18.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности». Полиция задержала двоих подозреваемых — это 54-летний продавец Надир Мамедов и его подельник, 42-летний Армен Авитесян. Торговая точка с паленым алкоголем находилась на улице Патриса Лумумбы. Мужчины неоднократно нарушали закон в сфере продажи алкоголя.

