Мать одного из умерших от отравления алкоголем на Урале рассказала о случившемся

Мать одного из погибших от отравления суррогатным алкоголем: у сына была сильная рвота

Жительница Урала Валентина Щербакова, мать одного из погибших от отравления суррогатным алкоголем, рассказала о случившемся. Ее слова в воскресенье, 17 октября, приводят «Известия».

«Умер не при мне, они его увезли в больницу с гастритом. Ему уже с вечера было плоховато, а утром совсем уже плохо. Сильная рвота», — сообщила женщина и добавила, что ее сын умер 7 октября.

Ранее стало известно, что 18 уральцев отравились поддельным алкоголем. 16 человек скончались в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что 16 октября были задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).