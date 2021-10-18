После отравления суррогатным алкоголем семилетней россиянки возбуждено дело

СКР завел дело после отравления алкоголем семилетней девочки в Гае Оренбургской области

Следователи начали расследование уголовного дела, возбужденного после отравления суррогатным алкоголем семилетней жительницы города Гай Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Дело заведено по статье 238 УК РФ («Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По версии следствия, 16 октября 58-летняя жительница Гая продала 15-летнему подростку спиртной напиток собственного производства. Его употребили несколько несовершеннолетних, вместе с которыми была семилетняя девочка, являвшаяся внучкой торговки.

Следователи изъяли суррогат и оборудование у фигурантки дела. Проводятся химическая и судебно-медицинская экспертизы.