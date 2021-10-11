Дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве отпустили

Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения дезинсектору Антону Котову, проходящему по уголовному делу о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом, купленным в магазине «Магнит» в Москве. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат фигуранта дела Андрей Сергеев.

По его словам, Котова освободили из СИЗО и поместили под домашний арест.

15 сентября Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Котова до 10 ноября 2021 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.