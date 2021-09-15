Дезинсектора взяли под стражу по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

Пресненский суд Москвы санкционировал арест сотрудника частной компании Антона Котова по уголовному делу о смертельном отравлении арбузом двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу дезинсектора до 10 ноября 2021 года. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

По версии следствия, Котов проводил обработку от насекомых в магазине, где 61-летняя москвичка и ее 15-летняя внучка купили арбуз, и нарушил правил дезинсекции.

Генеральный директор фирмы, где работал Котов, отметил, что его сотрудник проводил дезинсекцию в соответствии со всеми правилами безопасности и без нарушений.

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.