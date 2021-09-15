Фигуранту дела о смертельном отравлении арбузом предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение сотруднику дезинсекции по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

39-летнего Антона Котова обвинили по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Его доставили в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения.

По версии следствия, Котов проводил обработку от насекомых в магазине, где 61-летняя москвичка и ее 15-летняя внучка купили арбуз, и нарушил правил дезинсекции.

Генеральный директор фирмы, где работал Котов, отметил, что его сотрудник проводил дезинсекцию в соответствии со всеми правилами безопасности и без нарушений.

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.