Следователь попросил арестовать фигуранта дела о смертельном отравлении арбузом

Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Сотрудника фирмы дезинсекции просят арестовать. Конвой доставил его в Пресненский суд Москвы, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Приоритетной версией следствие считает нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.

39-летний Антон Котов, который обрабатывал химикатами торговый зал магазина «Магнит» на Совхозной улице, не признал своей вины. Об этом он рассказал посетившей его в ИВС на Петровке,38 Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). По словам члена ОНК Георгия Иванова, подозреваемый раньше не привлекался к уголовной ответственности. Дезинфектором Котов работает полгода, раньше он был водителем-экспедитором. Он «находится в замешательстве», у него нет сменной одежды, в камере он сидит в рабочем комбинезоне. Ему работодатель предоставил адвоката.

61-летняя москвичка и ее 15-летняя внучка были госпитализированы 9 сентября после того, как они съели арбуз, купленный в «Магните». Несмотря на оказанную медпомощь они скончались в больнице. В их крови были обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля.

