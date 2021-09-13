Центр дезинфекции проверят по делу об отравлении арбузом из «Магнита»

Прокуратура проверит центр дезинфекции по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

Прокуратура проверит Областной центр дезинфекции, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», после покупки в котором арбузом смертельно отравились два человека. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

В ходе проверки, проведенной Подольской городской прокуратурой (компания, проводившая обработку в «Магните» на Совхозной улице, зарегистрирована в одном из микрорайонов Подольска), будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям.

Прокуратура контролирует ход проверочных мероприятий.

Обработкой магазина «Магнит» в Москве, в котором купили арбуз и смертельно отравились женщина и ее внучка, занимается компания «Климовск-Дез». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На должность дезинфекторов в компанию набирали людей без опыта работы. Основным требованием являлся пятилетний опыт вождения автомобиля.

В настоящее время владельца компании «Климовск-Дез» допрашивают.

Ранее, 13 сентября, Следственный комитет России задержал сотрудника компании по обеззараживанию помещений по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве. Фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, стал 39-летний сотрудник частной компании.

В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших после того, как они съели купленный в «Магните» арбуз, обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу — этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви.

В сети «Магнит» заявили, что проводят расследование, и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всех магазинов сети.