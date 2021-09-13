Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом из «Магнита»

СКР: сотрудник компании по обеззараживанию стал фигурантом дела об отравлении арбузом

Следственный комитет России задержал сотрудника компании по обеззараживанию помещений по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, стал 39-летний сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию помещения в магазине. Он доставлен к следователю.

Следствие считает приоритетной версию о нарушении правил при проведении химической обработки в торговом помещении. Сотрудники СКР допросили сотрудников компании, проводивших дезинсекцию продуктового магазина, изъята документация и образцы веществ, использовавшихся при процедуре.