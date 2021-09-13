Оценена связь между арбузом и обнаруженным этиленгликолем в крови москвичей

Заведующий кафедрой органической химии Российского университета дружбы народов, профессор Леонид Воскресенский сообщил, что этиленгликоль, найденный в крови отравившихся, вряд ли был нанесен на бахчевые продукты. По его словам, источник яда стоит искать не в арбузах. Своим мнением химик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее, 13 сентября, в крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, предположительно, от отравления арбузом, согласно результатам аутопсии, обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу.

Источник яда нужно искать в другом месте

Леонид Воскресенский высказался по поводу факта обнаружения в крови погибших пенсионерки и школьницы этиленгликоля. По его словам, связывать это соединение с арбузом почти бессмысленно, поскольку невозможно представить себе ситуацию, при которой яд мог оказаться в бахчевой культуре.

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«Этиленгликоль в арбузе — это из области фантастики. Это соединение, которое используется в качестве антифриза в машинах, тормозной жидкости, в батареи бывает заливают. Еще его как растворитель используют, редко, правда, но все же. Но это надо быть совершенно безбашенным, чтобы бахчевые обрабатывать этиленгликолем», — сообщил Воскресенский.

Профессор кафедры органической химии сообщил, что вышеупомянутое вещество относится к третьему классу токсичных веществ. «Над ним надо было день подышать, чтобы умереть. Но если его внутрь употреблять, то, в принципе, концентрация нужна небольшая, — пояснил он. — Однако вопрос, как вообще этиленгликоль попал в арбуз, остается открытым. Мне кажется это чем-то нереальным».

По мнению химика, источник этиленгликоля следует искать не в арбузе. «Гадать можно сколько угодно. Насколько мне известно, все отравившиеся из одного дома. На мой взгляд, арбуз здесь вообще ни при чем. Я, конечно, не сыщик, но, мне кажется, поискать источник яда нужно в другом месте», — высказался он.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование, и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети. В то же время Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».