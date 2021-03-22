Врач назвал чаще всего приводящие к отравлению продукты

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал продукты, употребление которых чаще всего приводит к пищевому отравлению. Об этом кандидат медицинских наук заявил в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснил, что отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные. Тем не менее он отметил, что все же чаще это происходит из-за молочных продуктов, так как они имеют очень небольшой срок годности. Он добавил, что при неправильном хранении творога, сметаны и других производных молочной продукции образуется хорошая среда для развития бактериальной флоры.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил опасные для здоровья продукты. В перечень вошли домашние консервы и различные соления, поскольку они могут стать причиной пищевого ботулизма — интоксикации, вызываемой в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире.