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Доктор Мясников перечислил опасные для здоровья продукты

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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, в эфире телеканала «Россия 1» перечислил опасные для здоровья продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

В перечень вошли домашние консервы и различные соления, поскольку они могут стать причиной пищевого ботулизма — интоксикации, вызываемой в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. По словам специалиста, человек может отравиться после употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета. Более того, это может привести к летальному исходу.

Мясников отметил, что от ботулотоксинов можно избавиться после кипячения консервной банки, поскольку эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры. «А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск… Это русская рулетка», — добавил он.

Кроме того, медик напомнил об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы, поскольку по внешнему виду и по запаху данных продуктов невозможно определить наличие токсичных веществ. Специалист отметил, что риск отравления может снизить правильное питание.

Ранее в феврале доктор Мясников раскритиковал врачей из российских поликлиник. По его мнению, специалисты неправильно лечат бронхит, выписывая пациенту антибиотики цефалоспоринового ряда.

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