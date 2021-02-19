Россия
 
Последние новости
Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС
Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд
На Украине санкции против Медведчука назвали «актом политических репрессий»
Фигура дочери Сильвестра Сталлоне на фото в бикини взволновала поклонников
Макрон призвал к диалогу с Россией
Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей
Костя Цзю объяснил нежелание сына драться в России
Россия предложила США договориться по гиперзвуковым вооружениям
«Газпром» пообещал достроить «Северный поток-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Доктор Мясников раскритиковал врачей из российских поликлиник

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, в эфире телеканала «Россия 1» раскритиковал работу своих коллег из российских поликлиник. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, врачи неправильно лечат бронхит, выписывая пациенту антибиотики цефалоспоринового ряда. «Поставить человеку диагноз "бронхит" — извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему Цефтриаксон в укола. Это что такое?» — возмутился он, пояснив, что большинство бронхитов вызваны вирусами, и антибиотики в этом случае вообще бесполезны.

При пневмонии, добавил Мясников, лучше применять другие группы антибиотиков, к тому же стоит постараться отказаться от внутримышечных инъекций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить