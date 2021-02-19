Доктор Мясников раскритиковал врачей из российских поликлиник

Врач и телеведущий Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, в эфире телеканала «Россия 1» раскритиковал работу своих коллег из российских поликлиник. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, врачи неправильно лечат бронхит, выписывая пациенту антибиотики цефалоспоринового ряда. «Поставить человеку диагноз "бронхит" — извините, коллеги из поликлиники, — и влепить ему Цефтриаксон в укола. Это что такое?» — возмутился он, пояснив, что большинство бронхитов вызваны вирусами, и антибиотики в этом случае вообще бесполезны.

При пневмонии, добавил Мясников, лучше применять другие группы антибиотиков, к тому же стоит постараться отказаться от внутримышечных инъекций.