В квартире в Ярославле нашли тела трех «сидящих за столом» студентов

В квартире на проспекте Толбухина в Ярославле обнаружили три трупа молодых людей

Тела трех студентов обнаружены в одной из квартир дома на проспекте Толбухина в Ярославле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России по региону.

По данным СК, при первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. «Не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Источники в правоохранительных органах также рассказали, что тела погибших нашел сосед одного из них. Молодой человек вернулся в квартиру и обнаружил мертвецов, сидящих за накрытым столом. На столе остались стоять пепельница, пустая бутылка и три стакана.

Накануне труп мужчины нашли в туалете московского ресторана быстрого питания KFC. «Тело неизвестного мужчины найдено в туалете KFC, расположенного по адресу улица Ельнинская, дом 23», — рассказал источник.