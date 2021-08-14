Труп мужчины нашли в туалете московского KFC

В Москве в туалете одного из ресторанов KFC нашли труп мужчины, проводится проверка

В Москве нашли труп мужчины в туалете одного из ресторанов сети быстрого питания KFC. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Труп был обнаружен в Кунцево, в заведении на улице Ельнинской.

«Тело неизвестного мужчины найдено в туалете KFC, расположенного по адресу улица Ельнинская, дом 23», — рассказал источник. Сейчас по факту проводится проверка, на место обнаружения тела направлена полиция.

9 августа сообщалось, что в Лодейнопольском районе Ленинградской области местный житель обнаружил упакованный в мешок труп в лесу. Он наткнулся на труп в мешке недалеко от Ленинградского шоссе, увидев торчащие из мешка кеды.