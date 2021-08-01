В Петербурге ребенок проснулся и обнаружил родителей мертвыми

В Санкт-Петербурге мальчик обнаружил своих родителей мертвыми утром в воскресенье, 1 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Невские новости».

Инцидент произошел в квартире на Авангардной улице в Красносельском районе Петербурга. Проснувшись, ребенок удивился, почему его родители так долго спят. Подойдя к ним, он обнаружил их тела уже холодными.

Мальчик позвонил бабушке и дедушке, которые сначала не поверили рассказу внука. Друг семьи вызвал скорую помощь и полицию. По словам ребенка, накануне его родители пили водку.

В конце июля на Пулковском шоссе в Петербурге было обнаружено тело женщины, привязанной за шею проводом к припаркованному авто. В убийстве подозревают сожителя россиянки — за неделю до происшествия пара рассталась, а за несколько часов до смерти они общались по телефону. Знакомые убитой рассказали, что подозреваемый воровал у женщины вещи и закладывал их в ломбарде из-за проблем с наркотиками. Позже в деле об убийстве женщины появился еще один труп.