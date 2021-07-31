Отец убитой под Самарой школьницы впервые прокомментировал случившееся

Отец убитой под Самарой 15-летней школьницы впервые прокомментировал случившееся. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 31 июля.

«Она классная была девчонка, очень, я любил ее до смерти! У меня не осталось никого. У меня жена умерла от рака, осталась дочка — последнее, что у меня было в жизни», — рассказал он.

По его словам, дочери он начал звонить в половину двенадцатого ночи, потому что заволновался, что ее долго нет. На звонки никто не отвечал, и «начало колоть сердце», поделился он. «Убили не одного ребенка — убили меня», — добавил он.

В совершении преступления подозревается бывший подполковник полиции Антон Безчетвертев. По версии следствия, 42-летний полицейский возвращался с рыбалки и случайно сбил девочку в поселке Петра Дубрава Волжского района, а потом убил ее, чтобы скрыть факт аварии. После случившегося его уволили из органов внутренних дел.

Самарский районный суд арестовал его сроком на два месяца.

По информации газеты «Московский Комсомолец», за время своей карьеры Безчетвертев раскрыл ряд громких преступлений, в частности поймал ранее судимого убийцу школьницы.