Стали известны подробности пыток и убийства таджика в российском городе

Следователи раскрыли подробности пыток и убийства гражданина Таджикистана в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Стало известно, что в сентябре 2019 года таджик, находясь в одном из ночных клубов Москвы, убил 21-летнего уроженца Дагестана, после чего скрылся. С того момента он находился в розыске за совершенное преступление.

В июне текущего года отец погибшего встретился в Москве с двумя жителями Дагестана, договорившись с ними об убийстве виновного в смерти его сына. Исполнители привлекли к совершению преступления своего знакомого и вместе выехали в Брянск, где в тот момент находилась их жертва.

Днем 15 июля они ворвались в квартиру к гражданину Таджикистана и несколько раз ударили его, «после чего, надев на его голову полиэтиленовый пакет, применяя к нему физическое и психическое насилие, а также предметы, используемые в качестве оружия, похитили его из места проживания». Они вывезли похищенного в лес, обмотали полиэтиленовый пакет на его голове клейкой лентой, сбросили жертву в заранее приготовленную яму, которую засыпали песком и мусором, после чего вернулись в Московскую область.

В СКР отметили, что преступление было раскрыто при участии оперативных сотрудников ФСБ и МВД России. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ. Организатор похищения и трое исполнителей задержаны.

