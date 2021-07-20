Уголовник обьяснил сожжение российского полицейского местью за пытки

В Алтайском крае подозреваемый в убийстве 39-летнего участкового Владислава Неудахина признался в расправе над полицейским. Об этом со ссылкой на источник сообщает Life.

По данным источника издания, ранее судимый за убийство 57-летний житель поселка Гоньба признался, что он с детства ненавидел полицейских, которые неоднократно его унижали. Убийство стало актом мести. Он утверждает, что погибший и напарник вывозили его в поле и там пытали в воспитательных целях — надевали на голову полиэтиленовый пакет и били.

Уголовник заявил, что в день убийства погибший напомнил ему об экзекуции, после чего у мужчины возникло непреодолимое желание отомстить. Он взял из дома самодельное ружье и попросил подвезти его до дороги. В пути он произвел смертельный выстрел, выбросил оружие и сжег служебную машину вместе с телом Неудахина.

Тело участкового было обнаружено 15 июля. Накануне полицейский отправился в поселок Гоньба, чтобы вручить повестку своему убийце, который вовремя не явился на следственные действия. Участковый не успел съездить в течение рабочего дня, потому сделал это после смены, уже сдав оружие в отделе.

Региональное управление МВД сообщило, что погибший отдал службе в правоохранительных органах 15 лет. Он являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону. За достигнутые результаты в работе неоднократно поощрялся руководством МВД и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Был представлен к наградам: медалям «За отличие в службе» II и III степени. У него остались жена и трое детей.