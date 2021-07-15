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Раскрыты показания убийцы сожженного в машине российского участкового

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
На одежде подозреваемого в убийстве сожженного в машине алтайского участкового нашли кровь

В Алтайском крае продолжается расследование убийства участкового уполномоченного Владислава Неудахина, тело которого было найдено в сожженной машине возле поселка Гоньба. Подробности дела в четверг, 15 июля, «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По словам источника, подозреваемый в убийстве 57-летний местный житель находился под административным надзором, поскольку недавно освободился из колонии, где отбывал срок за убийство. В нужное время мужчина не явился на контроль и участковый был вынужден поехать к нему, чтобы убедиться, что все в порядке.

Из показаний подозреваемого следует, что он поговорил с полицейским и тот уехал. Однако, согласно показаниям находившейся в гостях у рецидивиста женщины, мужчина сразу после визита участкового сел в его служебную «Ладу Гранта» и уехал с ним. В момент задержания подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Криминалисты нашли на его одежде следы крови: в настоящее время устанавливается, кому именно она принадлжеит. Незадолго до случившегося подозреваемый получил небольшой порез.

Региональное управление МВД сообщило, что погибший отдал службе в правоохранительных органах 15 лет. Он являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону. За достигнутые результаты в работе неоднократно поощрялся руководством МВД и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Был представлен к наградам: медалям «За отличие в службе» II и III степени. У него остались жена и трое детей.

Ранее 15 июля сообщалось, что в сожженной служебной машине было обнаружено тело Владислава Неудахина, отправившегося после смены к отсидевшему за убийство уголовнику.

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