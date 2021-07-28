В Петербурге тело женщины привязали за шею проводом к автомобилю

В Санкт-Петербурге разыскивают подозреваемого в жестокой расправе над 43-летней россиянкой. Об этом в среду, 28 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на Пулковском шоссе нашли тело женщины, привязанное проводом за шею к автомобилю. В убийстве подозревают сожителя — неделю назад пара поссорилась, а за несколько часов до смерти жертва общалась с ним по телефону. Знакомые убитой рассказали, что подозреваемый воровал у сожительницы вещи и закладывал их в ломбарде из-за проблем с наркотиками.

По словам подруг, погибшая содержала мужчину и купила ему две машины. В последнее время она пыталась разорвать отношения, но это не устраивало подозреваемого. Подруги погибшей считают, что он организовал убийство, выманив свою жертву под предлогом того, что ему надо забрать из ее квартиры свои вещи. Полиция ведет розыск подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из Фонтанки извлекли нижнюю часть человеческого тела, по предварительным данным, принадлежавшую мужчине, который погиб около года назад.

