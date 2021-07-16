В Петербурге из Фонтанки выловили пробывшие в воде около года останки человека

В Санкт-Петербурге из реки Фонтанка рядом с Адмиралтейскими верфями извлекли нижнюю часть человеческого тела: по предварительным данным, она принадлежит мужчине, погибшему около года назад. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает издание «Фонтанка».

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, следователи на данный момент исключают насильственный характер смерти мужчины, которому принадлежат останки.

Накануне, 15 июля, около 16:00 полицейские получили сообщение о плывущем теле в районе дома 168 по набережной Фонтанки. Прибывшие на место оперативники обнаружили у плавучей платформы нижнюю половину трупа — часть туловища, таз и ноги. Погибший был одет в коричневые шорты с синими полосками.

15 октября 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге из Невы выловили пакеты с человеческими останками. Части тела были найдены в районе дома №38 по проспекту Обуховской Обороны. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что это останки 33-летнего рабочего одного из заводов.