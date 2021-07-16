Россиянка обнаружила тело мужчины на балконе во время уборки

В Петербурге женщина обнаружила мужское тело во время уборки на балконе

В Санкт-Петербурге женщина обнаружила на балконе квартиры родственницы тело мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка пришла в квартиру на проспекте Народного Ополчения к пенсионерке, которую госпитализировали в психиатрическую больницу с диагнозом деменция, чтобы сделать уборку. На балконе женщина обнаружила мужское тело, завернутое в полиэтилен.

По информации канала, женщина позвала в квартиру своего знакомого и вызвала полицейских и медиков, тело направили в морг.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге, в районе Шарташа, было найдено тело 47-летнего бизнесмена Сергея Кочергина , который пропал три дня назад. Рядом с погибшим лежал велосипед, на котором мужчина катался вокруг водоема. По предварительным данным полиции, причиной смерти является суицид. Обстоятельства произошедшего выясняются.