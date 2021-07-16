Река унесла двоих детей в российском регионе

В Олюторском районе Камчатского края двоих детей унесло течением реки Апука. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По версии следствия, днем 15 июля двое мальчиков 11 и 12 лет решили переплыть промоину, образовавшуюся между рекой и озером из-за паводка. Течение реки унесло их в заводь, и школьники ушли под воду.

Как пишет РЕН ТВ, тела обоих детей уже обнаружили. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Ранее сообщалось, что на пляже в Парке 300-летия Санкт-Петербурга утонул 15-летний российский школьник. В МЧС поступило сообщение о двух детях, которые начали уходить под воду. Девочку успели реанимировать, она рассказала, что компания молодых людей каталась на катере. В какой-то момент они поняли, что потеряли одного человека. На поиски отправились три бригады спасателей, которые доставили на берег тело подростка.