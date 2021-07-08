Тело утонувшего мальчика нашли в песке на популярном курорте

В США 6-летний мальчик утонул во время семейного отпуска — его тело нашли в песке на популярном курорте во Флориде. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, Энрике Кортес-Дубон (Enrique Cortez-Dubon) вместе с родителями отдыхал в Панама-сити, куда семья прибыла из Атланты.

По словам очевидцев, в последний раз мальчика видели утром 5 июля, когда он стоял по колено в море без плавок для купания. После пропажи ребенка местные власти начали поисковую операцию — всего было задействовано 80 человек. Спасатели обыскивали местность с помощью дронов и вертолетов, а водолазы исследовали прибрежные воды.

Как заявил глава местной полиции, тело Энрике было обнаружено в полутора милях от места, где его объявили пропавшим без вести. Родителям, отдыхающим в Панама-сити, порекомендовали не оставлять детей без присмотра на пляже. «Несмотря на десятки людей вокруг, трагедия может случиться чрезвычайно быстро», — говорится в сообщении полиции.

Ранее в июле российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми в Абхазии. Во время отдыха в курортном городе Гагры россиянка решила искупаться в реке Бзыбь, несмотря на сильный шторм, — позже сильное течение вынесло семью в море. До прибытия экстренных служб очевидцам удалось вытащить из водоворота одного ребенка. Позже сотрудники МЧС спасли еще двоих детей, однако один из них умер в больнице.

