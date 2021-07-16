На пляже в парке Петербурга утонул российский школьник

На пляже в Парке 300-летия Санкт-Петербурга утонул 15-летний российский школьник, сообщает «МК».

По данным следствия, вечером 15 июля в отделение МЧС поступило сообщение о двух школьниках, которые начали тонуть в акватории Финского залива на Беговой. Девочку спасатели успели вытащить и реанимировать, а вот ее друга спасти не удалось.

Пострадавшая рассказала, что они катались на катере, когда поняли, что потеряли одного человека, но найти его так и не смогли. На поиски отправились три бригады спасателей, которые затем доставили на берег тела утонувшего.

13 июля в Следственный комитет России поступило четыре сообщения о гибели россиян в нескольких районах Крыма — на пляже поселка Николаевка, в Евпатории, Саки и селе Курортном. Отмечалось, что все отдыхающие пренебрегли правилами безопасности и пошли купаться во время непогоды. Также сообщалось, что в настоящее время продолжаются поиски 34-летнего мужчины, который ушел купаться в море в районе Балаклавской бухты с маской и исчез, на берегу была найдена его одежда.