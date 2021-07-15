В российском городе нашли тело пропавшего три дня назад бизнесмена

В Екатеринбурге возле карьера нашли мертвого бизнесмена, который пропал три дня назад

В Екатеринбурге в районе Шарташа было найдено тело бизнесмена, который пропал три дня назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тело 47-летнего Сергея Кочергина обнаружил возле озера проезжавший мимо велосипедист, который вызвал на место полицию. Рядом с погибшим лежал велосипед, на котором мужчина катался вокруг водоема.

По предварительным данным полиции, причиной смерти является суицид. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в одном из российских регионов внутри сожженной машины нашли тело участкового. Известно, что он поехал вручать повестку подучетному рецидивисту.