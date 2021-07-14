Двух мужчин нашли убитыми в особняке модельера итальянского модельера Версаче в Майями.

Двух мужчин нашли убитыми в особняке Версаче накануне годовщины убийства знаменитого модельера Джанни Версаче. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на полицию города Майями.

Сообщается, что тела в одном из номеров роскошного отеля обнаружила горничная, которая пришла делать уборку. Она же позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Пока неясно, имеют ли эти два убийства какую-либо связь с годовщиной смерти самого Джанни Версаче.

15 июля 1997 года итальянский дизайнер был застрелен в собственном особняке Эндрю Кьюнененом. С тех пор роскошная вилла Casa Casuarina, которую после убийства знаменитого модельера переделали в бутик-отель с десятью номерами, обрела чрезвычайную популярность.

В 2017 году по мотивам истории об убийстве Джанни Версаче был снят сериал. Год спустя Американский институт кинематографии включил его в список десяти лучших сериалов 2018 года.