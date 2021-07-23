Убийства с расчленением отказались считать характерной чертой Петербурга

Убийства с расчленением жертв не характерны для Санкт-Петербурга. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Он объяснил, что подобное впечатление о городе сложилось всего из-за двух резонансных случаев — убившего аспирантку историка Соколова и расчленение рэпера Энди Картрайта. «Нельзя утверждать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно Санкт-Петербургу, здесь нет какой-либо особенности именно этого города. Подобные убийства совершаются и в других регионах страны», — указал он.

Клаус отметил, что в 2021 году в северной столице не было зафиксировано ни одного убийства, сопряженного с расчленением. При этом 6 мая сообщалось, что расчлененное тело 64-летней женщины, упакованное в рюкзак, нашли недалеко от кладбища в городе Сертолово под Петербургом. Части тела были разложены по полиэтиленовым пакетам. Главным подозреваемым в убийстве женщины следствие считает ее сына 1980 года рождения. Он задержан.

Соколова задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою любовницу Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. Суд признал историка виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. По совокупности статей он был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге в июле 2020 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает.