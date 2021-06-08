Сыну расчлененного рэпера Картрайта назначили временного опекуна

Муниципальные власти Санкт-Петербурга назначили временного опекуна сыну расчлененного рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной.

Временным опекуном ребенка рэпера стала Надежда Авдеева, супруга одного из адвокатов вдовы артиста Марины Кохал. Сама Кохал находится в СИЗО по обвинению в убийстве Картрайта. По словам адвоката Авдеева, они уже забрали ребенка из детского дома.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга отменил решение муниципальных чиновников о помещении ребенка рэпера в детдом и обязал их рассмотреть вопрос об опеке над мальчиком. Иск к муниципалитету подавали Марина Кохал и Надежда Авдеева.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге в июле 2020 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает.

Ранее расчлененное тело 64-летней женщины, упакованное в рюкзак, нашли под Петербургом. Части тела были разложены по полиэтиленовым пакетам и спрятаны в рюкзак, который нашли недалеко от кладбища. Главным подозреваемым в убийстве женщины следствие считает ее сына 1980 года рождения.