В деле об убийстве привязанной к автомобилю россиянки появился еще один труп

В деле о жестокой расправе над 43-летней россиянкой появился еще один труп. В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские нашли автомобиль подозреваемого в убийстве бывшей сожительницы Николая Хрусталева, а рядом с машиной — тело мужчины. Его личность и обстоятельства смерти устанавливаются, передает РЕН ТВ.

В конце июля на Пулковском шоссе было обнаружено тело женщины, привязанной за шею проводом к припаркованному авто. В убийстве подозревают сожителя россиянки — за неделю до происшествия пара рассталась, а за несколько часов до смерти они общались по телефону. Знакомые убитой рассказали, что подозреваемый воровал у женщины вещи и закладывал их в ломбарде из-за проблем с наркотиками.

По словам подруг, погибшая содержала Хрусталева и купила ему две машины. В последнее время она пыталась разорвать отношения, но это не устраивало подозреваемого. Подруги погибшей считают, что он организовал убийство, выманив свою жертву под предлогом того, что ему надо забрать из ее квартиры вещи.

По факту убийства россиянки было возбуждено уголовное дело.