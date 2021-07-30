Связанную мертвую женщину нашли в сумке на российском пляже

В Самаре на пляже нашли сумку со связанной мертвой женщиной внутри. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, ее обнаружили вечером 29 июля на пляже набережной реки Волги в районе Вилоновского спуска. В транспортной сумке находилось тело со связанными конечностями.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти. Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

30 июля сообщалось, что на дне карельского озера обнаружили тумбочку со спрятанным внутри телом россиянки. По данным издания, страшная находка всплыла на озере в Сегежском районе. Внутри тумбочки находилось тело 31-летней Евгении Колмыковой, которая пропала 27 июня. В убийстве подозревается сожитель.