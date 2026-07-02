47-летняя Ани Лорак удивила фанатов новой внешностью

47-летняя Ани Лорак кардинально сменила имидж и показала видео со светлыми волосами

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, кардинально сменила имидж и удивила фанатов результатом преображения. Ролик она показала на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость изменила прическу к выходу новой песни «Закрытый космос». Исполнительница позировала со светлыми длинными волосами на фоне Москва-Сити. При этом Лорак не уточнила, сделала ли она окрашивание или надела парик ради съемок. «Посмотри, в моей душе разбиты монолиты», — гласила подпись к видео.

Поклонники позитивно отнеслись к изменениям во внешности певицы в комментариях под постом. «Вам невероятно идет блонд», «Мне очень нравится», «Думаю, вам надо сделать реальное окрашивание», «Красотка», — высказывались многочисленные подписчики.

В июне Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото с отдыха.