Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:04, 2 июля 2026Ценности

47-летняя Ани Лорак удивила фанатов новой внешностью

47-летняя Ани Лорак кардинально сменила имидж и показала видео со светлыми волосами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Starhit

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, кардинально сменила имидж и удивила фанатов результатом преображения. Ролик она показала на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость изменила прическу к выходу новой песни «Закрытый космос». Исполнительница позировала со светлыми длинными волосами на фоне Москва-Сити. При этом Лорак не уточнила, сделала ли она окрашивание или надела парик ради съемок. «Посмотри, в моей душе разбиты монолиты», — гласила подпись к видео.

Материалы по теме:
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021
В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
В одной лодкеЧто вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
9 апреля 2020

Поклонники позитивно отнеслись к изменениям во внешности певицы в комментариях под постом. «Вам невероятно идет блонд», «Мне очень нравится», «Думаю, вам надо сделать реальное окрашивание», «Красотка», — высказывались многочисленные подписчики.

В июне Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото с отдыха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Кличко высказался о массированной атаке на Киев

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    79-летняя легенда Голливуда сообщил о борьбе с болезнью Альцгеймера

    Политолог раскрыл подробности возможного финансового изменения в НАТО

    Дроны атаковали посольство России в Швеции

    Обломки БПЛА упали в расположенном почти в 2000 километрах от границы с Украиной регионе

    Живописное место при задержании двух украинских агентов попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok