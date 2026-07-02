Российские военные поразили выпускающее системы для «Фламинго» предприятие в Киеве

Минобороны: Россия поразила выпускающее системы для «Фламинго» предприятие в Киеве

Российские военные поразили выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point предприятие в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

В ведомстве разъяснили, что речь идет о агрегатно-детальном предприятии радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс».

Как подчеркнули в Минобороны России, продукция «Радионикса» напрямую влияет на боевые возможности Военно-воздушных сил Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны (ПВО).

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. Как отметили в российском оборонном ведомстве, атака осуществлялась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.

Подчеркивалось, что больше всего от массированного удара возмездия России по Украине пострадал Киев.