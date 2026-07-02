Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 2 июля 2026Россия

Российские военные поразили выпускающее системы для «Фламинго» предприятие в Киеве

Минобороны: Россия поразила выпускающее системы для «Фламинго» предприятие в Киеве
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные поразили выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point предприятие в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

В ведомстве разъяснили, что речь идет о агрегатно-детальном предприятии радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс».

Как подчеркнули в Минобороны России, продукция «Радионикса» напрямую влияет на боевые возможности Военно-воздушных сил Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны (ПВО).

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 2 июля. Как отметили в российском оборонном ведомстве, атака осуществлялась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.

Подчеркивалось, что больше всего от массированного удара возмездия России по Украине пострадал Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Украины назвала итоги массированного удара возмездия

    Руководство создателя ChatGPT захотело передать акции властям США

    Возможность увеличения выпуска бензина в России оценили

    Раскрыты детали массированного удара возмездия по целям в Киеве

    Турист разбил ящик о голову женщины и напал на ее мужа в Индии

    Очевидица описала момент приведшего к смерти младенца удара дрона по дому под Москвой

    Российские военные поразили выпускающее системы для «Фламинго» предприятие в Киеве

    Москвичи пережили тропическую ночь

    Женщина расшифровала язык птиц

    В Госдуме озвучили новые требования для агрегаторов такси

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok