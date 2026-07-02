Женщина расшифровала язык птиц

Исследовательница из США составила словарь песен зебровых амадин

Исследовательница из Калифорнийского университета в Беркли, США, расшифровала песнь зебровых амадин и выиграла 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Доктор Джули Эли более десяти лет наблюдала и записывала звуки, которые издают эти экзотические птицы, классифицируя их в зависимости от ситуации. Затем с помощью искусственного интеллекта женщина проанализировала, как в них кодируется информация, как птицы отличают себя от других, что делают и как узнают друг друга по индивидуальным особенностям. В ходе экспериментов исследовательница проверяла, действительно ли птицы понимают значение своих сигналов. Так, амадины научились нажимать на кнопку, чтобы пропустить «скучные» для них сигналы, при этом они путали позывки с похожим смыслом, а не со сходным звучанием, что доказывает наличие у них понимания значения своих песен.

На конкурсе премии Coller-Dolittle работа Эли обошла проекты по расшифровке ультразвуковых сигналов летучих мышей, вокализации бонобо и криков шимпанзе. Жюри, включая философа Джонатана Берча, отметило что исследовательница не просто составила «словарь» из 11 «основных слов», но и подтвердила корректность «птичьего языка» через эксперименты с птицами. Организаторы премии уверены, что с помощью искусственного интеллекта общение между человеком и животными может стать реальностью уже к 2030 году.

Ранее в США ученые впервые зафиксировали, как местные стервятники помогают людям бороться с темными тигровыми питонами. Птицы уничтожают змеиные яйца.