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Из жизни
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10:08, 2 июля 2026Из жизни

Женщина расшифровала язык птиц

Исследовательница из США составила словарь песен зебровых амадин
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: christoph_moning / Wikimedia

Исследовательница из Калифорнийского университета в Беркли, США, расшифровала песнь зебровых амадин и выиграла 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Доктор Джули Эли более десяти лет наблюдала и записывала звуки, которые издают эти экзотические птицы, классифицируя их в зависимости от ситуации. Затем с помощью искусственного интеллекта женщина проанализировала, как в них кодируется информация, как птицы отличают себя от других, что делают и как узнают друг друга по индивидуальным особенностям. В ходе экспериментов исследовательница проверяла, действительно ли птицы понимают значение своих сигналов. Так, амадины научились нажимать на кнопку, чтобы пропустить «скучные» для них сигналы, при этом они путали позывки с похожим смыслом, а не со сходным звучанием, что доказывает наличие у них понимания значения своих песен.

На конкурсе премии Coller-Dolittle работа Эли обошла проекты по расшифровке ультразвуковых сигналов летучих мышей, вокализации бонобо и криков шимпанзе. Жюри, включая философа Джонатана Берча, отметило что исследовательница не просто составила «словарь» из 11 «основных слов», но и подтвердила корректность «птичьего языка» через эксперименты с птицами. Организаторы премии уверены, что с помощью искусственного интеллекта общение между человеком и животными может стать реальностью уже к 2030 году.

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