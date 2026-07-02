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10:11, 2 июля 2026Путешествия

Турист разбил ящик о голову женщины и напал на ее мужа в Индии

NDTV: Турист после ссоры напал на супружескую пару в Индии с пластиковым ящиком
Алина Черненко

Кадр: NDTV.com

Турист из штата Харьяна после ссоры напал на супружескую пару с пластиковым ящиком в Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 29 июня, в популярном летнем туристическом центре в горах Уттаракханда — городе Массури. Мужчина в белой футболке и шортах разбил ящик о голову женщины, после чего она упала лицом вниз на землю, и ударил ее мужа. Пострадавшая потеряла сознание, и местные жители отвезли ее в больницу.

Очевидцы и владельцы магазинов, пытавшиеся остановить злоумышленника, также подверглись нападению, поскольку он размахивал ящиком перед всеми, кто к нему приближался. Узнав о случившемся, полиция немедленно прибыла на место происшествия. Туриста задержали. По предварительным данным, он был пьян.

Ранее мигранты с мачете устроили массовую драку в центре Барселоны из-за спора с владельцем ресторана. Потасовка попала на видео.

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