Очевидица описала момент приведшего к смерти младенца удара дрона по дому под Москвой

Очевидица рассказала о взрыве в момент удара дрона ВСУ по дому в Егорьевске

В момент попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому в Егорьевске прогремел мощный врыв. Удар, приведший к смерти шестимесячного младенца, описала очевидица в беседе с aif.ru.

По словам женщины, живущей через дорогу, взрыв был оглушительным. В ее доме оказались повреждены балконы и стекла в деревянных рамах. «А вот тот дом разворотило сильно. Я сама испугалась, детей попрятала в ванную, пошла смотреть, что случилось», — рассказала соседка пострадавшей семьи.

Она добавила, что до приезда спасателей завалы начали разбирать несколько мужчин. Первым извлекли старшего мальчика. Затем вынесли его родителей. «Выносили красный материал медицинский, возможно, на нем как раз маленький ребенок находился», — поделилась собеседница издания.

Другая местная жительница сообщила, что соседи несут цветы и игрушки к разрушенному дому. С ее слов, старший мальчик отделался царапинами. В данный момент горожане собирают денежные средства для помощи пострадавшей семье.

Ранее стало известно, что родители не выжившего младенца находятся в тяжелом состоянии. Родственница семьи рассказала, что у матери ребенка зафиксировали множество травм, а отцу ампутировали ступню. Старший шестилетний сын, который не получил ранений, пребывает в тяжелом моральном состоянии.

В ночь на 30 июня в Егорьевске дрон упал на дом, где спала семья из четырех человек. Удар пришелся по спальне, в которой находились мать и ее шестимесячный ребенок. Младенца не успели довезти до больницы — его сердце остановилось в машине скорой помощи. Женщину с остальными членами семьи госпитализировали.

