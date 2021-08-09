Россиянин обнаружил упакованный в мешок труп в лесу

В Лодейнопольском районе Ленинградской области местный житель обнаружил упакованный в мешок труп в лесу. Об этом порталу 47news сообщили в правоохранительных органах.

8 августа около 10:00 в полицию обратился мужчина и сообщил, что наткнулся на труп в мешке в лесу недалеко от Ленинградского шоссе в пяти километрах от города Лодейное Поле. Он уточнил, что из мешка были видны кеды.

Прибывшие полицейские подтвердили наличие найденного трупа, который, предположительно, пролежал на месте продолжительное время.

Тело отправлено на судмедэкспертизу. В настоящее время устанавливается причина смерти.