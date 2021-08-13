Тело пропавшего в Турции россиянина опознали

Родители пропавшего в Турции 20-летнего россиянина опознали его тело. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в генконсульстве России в Стамбуле, тело российского туриста Макара Рагина готовят к отправке на родину. В дипмиссии добавили, что причина смерти юноши будет установлена в ходе последующих экспертиз.

Ранее в августе стало известно о пропаже в Стамбуле туриста из Санкт-Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся.

Позже сообщалось, что труп россиянина обнаружили в море в районе скал на острове Бургазада около столицы Турции.