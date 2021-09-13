В крови отравившихся арбузом россиянок обнаружили смертельный яд

В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших, предположительно, от отравления арбузом, согласно результатам аутопсии, обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу — этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви.

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Что произошло?

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Мнение врачей

Советский и российский ученый и вирусолог Алексей Аграновский сразу же отмел слухи о том, что причиной отравления москвичек мог стать дельта-вариант коронавируса. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что симптомы похожи на новый штамм COVID-19, речь все же идет об отравлении.

Рвота, диарея — действительно это одни из симптомов нового дельта-штамма коронавируса. Но с такой молниеносной скоростью распространиться вирус среди жителей одного дома не мог. С большой долей вероятности речь идет именно об отравлении каким-то химическим веществом Алексей Аграновский о вероятности смерти от дельта-штамма

Кроме того, по словам Аграновского, на данный момент науке не известно о существовании ни одного вируса, который мог бы с легкостью циркулировать внутри одного жилого дома.

Эпидемиолог, заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский, в свою очередь, считает, что сами по себе арбузы безопасны и серьезно отравиться ими невозможно.

Арбузами и дынями отравиться нельзя, другое дело, что могло попасть в этот плод. Может быть химическое вещество, которое случайно попало на него, или большое количество удобрений использовалось Вадим Покровский о причинах отравления

В то же время, врач-токсиколог Евгений Тимаков отметил, что арбуз мог быть поражен грибковыми инфекциями. По его словам, необходимо проверить, чем обрабатывали арбузы и почему плоды не прошли контроль качества. Не исключил Тимаков и диверсию.

Надо смотреть, в каких условиях выращивался плод, какие удобрения применялись <...> Но нельзя исключать и версию диверсии, хоть она и кажется фантастической. Конкуренты по бизнесу могли вкачать нечто в плоды. Евгений Тимаков о возможности отравления арбузом

Похожие случаи

Похожая ситуация случилась в 2018 году в Перу. Тогда девять человек в возрасте от 12 до 78 лет скончались после того, как поели на похоронах. Министерство здравоохранения страны обнаружило в образцах еды, которую подали на похоронах в Аякучо, ядовитые химикаты. Какие именно вещества это были, не уточняется.

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В Испании острое отравление химикатами во время еды получил 17-летний британец Коллум Форстер. Подросток отдыхал в Испании вместе со своей семьей на испанском курорте. Спустя 10 минут после того, как семья вернулась с ужина в ресторане в отель, Коллум почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, где в его крови были обнаружены инсектициды — средства для уничтожения тараканов или муравьев.

Что делать?

Порядок действий в случае покупки некачественной продукции разъяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он назвал сразу четыре варианта действий. Во-первых, покупатель может потребовать замены на товар той же марки и модели. Во-вторых, он может требовать то же самое, но с перерасчетом цены. В-третьих, он может потребовать незамедлительного и бесплатного устранения недостатков купленного товара или, если чинили сами, возмещения расходов. И, наконец, он имеет право отказаться от сделки, вернуть некачественный товар и потребовать возврат денег.