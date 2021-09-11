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Еще одного ребенка госпитализировали после отравления арбузом в Люблино

КП: В Люблино госпитализировали еще одного ребенка после массового отравления
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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С улицы Совхозной в московском районе Люблино госпитализировали еще одного ребенка. Как сообщает «Комсомольская правда», это, предположительно, девятый пострадавший в результате отравления, от которого накануне умерли школьница и пенсионерка.

Ранее стало известно, что из дома на Совхозной улице госпитализировали двух детей (девочек в возрасте 12 и 17 лет) и 26-летнего взрослого. В больницу попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных выявили признаки отравления.

Накануне, 10 сентября, врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». По данным Депздрава столицы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По мнению врача-токсиколога Евгения Тимакова, россияне могли съесть плод с химическими примесями или же стать жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети.

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