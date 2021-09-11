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Еще трех россиян госпитализировали после отравления арбузом в Москве

«Известия»: двух детей и взрослого госпитализировали после отравления арбузом в Москве
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Фото: Pixabay

Еще троих человек госпитализировали с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где бабушка и внучка приобрели арбуз в магазине «Магнит» и скончались в результате отравления, сообщают «Известия».

Отмечается, что из дома на Совхозной в столице госпитализировали двух детей (двух девочке в возрасте 12 и 17 лет), а также 26-летнего взрослого. В больницы также попали две две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных зафиксировали признаки отравления.

Одна из женщин также приобрела арбуз два дня назад, но не в «Магните», а в «Пятерочке». Пострадавшая съела ягоду накануне, 10 сентября, а утром 11 сентября у нее появились симптомы отравления. Всего за последние два дня с Совхозной улицы в Москве с признаками отравления госпитализировали девять человек.

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