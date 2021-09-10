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В «Магните» убрали все арбузы после случая со смертельным отравлением

В «Магните» убрали арбузы с прилавков после смертельного отравления бабушки и внучки
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Фото: Pixabay

С прилавков магазина «Магнит», расположенного на улице Совхозной в Москве, убрали все арбузы. Это решение приняли после случая со смертельным отравлением, передает РЕН ТВ.

В магазине убрали арбузы с прилавков после случая, в результате которого погибли пожилая женщина и ее внучка. Представители магазина пока прокомментировали исчезновение ягод с витрин. Отмечается, что к дому на Совхозной улице прибыл кинологический расчет.

10 сентября стало известно, что девочку, ее мать и бабушку госпитализировали после того, как они поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, состояние матери врачи стабилизировали. С жалобами на отравление в больницу попала и соседка семьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Представители «Магнита» огласили результаты экспертизы арбузов с прилавка: отклонения от норм пищевой безопасности в ягодах не нашли.

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