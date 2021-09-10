Россия
 
Последние новости
Путин назначил врио главы МЧС
«Охотник за педофилами» раскрыл причину роста преступлений
Итальянец застрял в российском аэропорту и прожил в терминале неделю
Отношения России и США после обвинений во вмешательстве в выборы оценили
Киселев оценил отказ США в аккредитации российских журналистов
Беднейшей стране Евросоюза придется бороться за финансовую помощь
Тающие ледники склонили белых медведей к инцесту
Стали известны результаты экспертизы арбузов из «Магнита»
Миллиардер извинился за изнасилование модели покупкой туфель на миллионы рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки

Отравившаяся арбузом 15-летняя москвичка умерла от полиорганной недостаточности
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отравившаяся арбузом 15-летняя москвичка скончалась от полиорганной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В документах ДГКБ № 9, куда девочка поступила с симптомами сильного отравления, говорится, что пациентка скончалась от отказа внутренних органов. На данный момент ожидаются результаты гистологической экспертизы.

В Telegram-канале отмечают, что к осмотру жильцов дома, где жила девочка, приступили люди в специальных защитных костюмах.

10 сентября сообщалось, что девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, а состояние матери удалось стабилизировать. Позже с жалобами на отравление госпитализировали их соседку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Позднее представители «Магнита» огласили результаты экспертизы арбузов с прилавка.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве бабушка и внучка съели арбуз из «Магнита» и умерли
Токсиколог прокомментировал смерть двух москвичей после отравления арбузом
Минздрав назвал причину массового отравления школьников в Нижнем Новгороде