Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки

Отравившаяся арбузом 15-летняя москвичка скончалась от полиорганной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В документах ДГКБ № 9, куда девочка поступила с симптомами сильного отравления, говорится, что пациентка скончалась от отказа внутренних органов. На данный момент ожидаются результаты гистологической экспертизы.

В Telegram-канале отмечают, что к осмотру жильцов дома, где жила девочка, приступили люди в специальных защитных костюмах.

10 сентября сообщалось, что девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, а состояние матери удалось стабилизировать. Позже с жалобами на отравление госпитализировали их соседку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Позднее представители «Магнита» огласили результаты экспертизы арбузов с прилавка.