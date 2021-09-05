Минздрав назвал причину массового отравления школьников в Нижнем Новгороде

Полученные результаты анализов выявили норовирус у школьников нижегородской гимназии №13, пострадавших в результате массового отравления. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

По его словам, по состоянию на утро 5 сентября имеются единичные обращения к врачам. Больных лечат амбулаторно, необходимости в стационарах пока нет, но Минздрав готов их задействовать.

4 сентября Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела после жалоб на массовое отравление детей в гимназии №13 Нижнего Новгорода. Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следствие начато по результатам рассмотрения материалов проверки школы Роспотребнадзором и прокуратурой. Уточняется, что за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой обратились 24 человека. Допрашиваются должностные лица школы.

О массовом отравлении детей в гимназии №13 Нижнего Новгорода стало известно 4 сентября. Сообщалось, что трое учеников младших классов попали в больницу с признаками пищевого отравления. Один ребенок уже выписан.