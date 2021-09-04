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Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после массового отравления детей

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в Нижнем Новгороде
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

После жалоб на массовое отравление детей в гимназии №13 Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следователи заявили, что дело возбуждено по первой части статьи 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следствие начато по результатам рассмотрения материалов проверки школы Роспотребнадзором и прокуратурой. Уточняется, что за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой обратилось 24 человека. Допрашиваются должностные лица школы.

О массовом отравлении детей в гимназии №13 Нижнего Новгорода стало известно ранее, 4 сентября. Сообщалось, что трое учеников младших классов попали в больницу с признаками пищевого отравления. Один ребенок уже выписан.

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