Попова назвала причину отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

Причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа. Об этом, по сообщениям ТАСС, говорится в заявлении пресс-служба Роспотребнадзора.

Материалы по теме Выплюнь бяку Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы Невидимая опасность Ротавирус может привести к смерти. Есть ли шанс от него уберечься

Сообщается, что специалисты отобрали биоматериал от пострадавших детей еще на пути следования, как только поступили первые данные об ухудшении самочувствия. Лаборатория Роспотребнадзора быстро установила возбудитель инфекции, и сейчас принимаются все необходимые меры для лечения пострадавших.

Ситуацию со вспышкой кишечной инфекции среди детей, следовавших из Мурманска на курорты Краснодарского края, взяла под личный контроль глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

Утром 7 августа появилась информация, что в поезде Мурманск — Адлер отравились несколько десятков детей. У них обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Детей госпитализировали в кубанские медучреждения с диагнозом «функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта». Следственный комитет по факту отравления детей возбудил уголовное дело по части 1 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Прокуратура проводит проверку.