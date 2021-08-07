20 детей сняли с поезда Мурманск-Адлер из-за подозрения на кишечную инфекцию

У 20 детей, ехавших на юг в поезде Мурманск — Адлер, обнаружили подозрение на кишечную инфекцию, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Дети ехали в составе двух организованных групп в общем количестве 250 несовершеннолетних. Утром 7 августа заболевших сняли с поезда и повезли в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края.

Еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции после медицинского осмотра краснодарскими врачами продолжили следование до Адлера.

Отмечается, что в пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей.

