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Количество госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей увеличилось до 87

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Фото: РИА Новости/ Павел Львов

Число детей, которых госпитализировали после массового отравления в поезде МурманскАдлер, увеличилось до 87. Дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Кубани.

«На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Утром 7 августа стало известно, что у детей, ехавших на юг в поезде Мурманск — Адлер, обнаружили подозрение на кишечную инфекцию. Сообщается, что дети направлялись в летние лагеря Краснодарского края. В общей сложности в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Следственный комитет по факту отравления детей возбудил уголовное дело по части 1 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Прокуратура проводит проверку.

Следователи предполагают, что дети отравились во время ужина в вагоне-ресторане. Сообщается, что вечером они ели рис, курицу и салат. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, у детей появились рвота и жидкий стул. Сотрудника кухни этого вагона-ресторана отстранили от работы решением Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре заявили, что причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа. Глава федеральной службы Анна Попова взяла данную ситуацию со вспышкой кишечной инфекции среди детей под личный контроль. Ведется эпидемиологическое расследование.

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